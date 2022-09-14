Merve Boluğur ve Mert Aydın düğün arifesinde kavga ettiler

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Snob Magazin’in haberine göre; DJ sevgilisi Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur sevgilisi ile Nişantaşı City’s’de araç beklerken görüntülendi.

MESAJ TARTIŞMASI

Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının Merve Boluğur'un telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. Araba beklerken “O benim arkadaşım” şeklinde konuştuğu gözlenen Merve Boluğur'un Mert Aydın'la tartıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

DÜĞÜN TELAŞI YORDU

O sırada kendisini görüntülenen gazetecilere 'Bunu yayınlamasanız olmaz mı, düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayı” diyen Mert Aydın “Düğün nasıl olacak” sorusunu da geçiştirmek istedi.

Daha sonra aynı arabaya binerek City’s Avm'den ayrılan ikili başka bir açıklama yapmadı.