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Merve Boluğur ve Mert Aydın düğün arifesinde kavga ettiler

2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın, Nişantaşı’nda tartıştı. Bu anlar kameralara yansıdı. İkilinin kavga sebebinin ise Boluğur’un telefonuna gelen bir mesaj olduğu anlaşıldı. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:32
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Evlilik hazırlığı yapıyorlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın düğün arifesinde sokak ortasında kavga etti 

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğün arifesinde kavga ettiler
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Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Snob Magazin’in haberine göre; DJ sevgilisi Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur sevgilisi ile Nişantaşı City’s’de araç beklerken görüntülendi. 

MESAJ TARTIŞMASI 

Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının Merve Boluğur'un telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. Araba beklerken “O benim arkadaşım” şeklinde konuştuğu gözlenen Merve Boluğur'un Mert Aydın'la tartıştığı görüntüler kameralara yansıdı. 

DÜĞÜN TELAŞI YORDU

O sırada kendisini görüntülenen gazetecilere 'Bunu yayınlamasanız olmaz mı, düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayı” diyen Mert Aydın “Düğün nasıl olacak” sorusunu da geçiştirmek istedi. 

Daha sonra aynı arabaya binerek City’s Avm'den ayrılan ikili başka bir açıklama yapmadı. 

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