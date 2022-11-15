Yeni evli Merve Boluğur'dan merak uyandıran paylaşım: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünü çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınladığı ileri sürüldü. Birkaç gündür yüzüğünü takmayan ünlü ismin, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti. Oyuncu paylaşımında dert yanarak "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" dedi.

Merve Boluğur'un paylaşımında kimden bahsettiği ise henüz bilinmiyor.