Merve Taşkın 'Bakire misin' diye gelen soruya cevap verdi

Geçtiğimiz yıl müstehcenlik suçlamasıyla yargılanıp beraat eden ve sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Onlyfans fenomeni Merve Taşkın bu kez de ‘bekaret’ sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya hesabından, takipçisinin “Bakire misin” sorusuna yanıt veren taşkın “Evet” dedi ve “Kızlık zarı nedir?” paylaşımı yaptı.

İşte Taşkın’ın o paylaşımı:

Taşkın geçtiğimiz günlerde de Taşkın, “Kara para aklamıyorum sadece Türk erkekleri vücudumu çok beğeniyor” notuyla çıplak fotoğrafını paylaşmıştı.

TÜRKİYE’DEN TAŞINDI

Geçtiğimiz aylarda Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak bir kez daha gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Endonezya'daki Bali Adası'na taşındığını açıkladı.

Merve Taşkın yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Türkiye’de yaşadığım mahkeme olaylarına ve üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılara dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım. Bu süreçte bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

MÜSTEHCENLİK DAVASI AÇILMIŞTI

Merve Taşkın'ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çeken Taşkın, karar sonrası avukatına sarılıp, "Çok mutluyum" dedi. Fenomenin avukatı Feyza Altun ise "Bu çok önemli bir karardı" açıklamasını yaptı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti. Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.