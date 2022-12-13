Özgür Demirtaş kendisine gelen mesajı paylaştı. Mesajı okuyan herkes aynı şeyden şikayet etti

2016 yılında hayata geçen 2018 yılında kalıcı hale gelen “sürekli yaz saati uygulaması” halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Güneş daha geç doğarken özellikle çocukların karanlıkta okula gitmesi aileleri endişeye sevk ediyor.



Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, bir takipçisinin, “Abi bu kış saati uygulaması hakkında ne düşünüyorsun? Fabrikada çalışıyorum bu saatte işe gidiyorum akşam karanlığında eve dönüyorum. Güneş göremez hale geldim.” veryansınına, “Berbat bir şey. Şaka gibi.” yanıtını verdi.



YETKİLİLERE SESLENDİ

Aynı takipçisi bu sefer, “Abi İstanbul'da yaşıyorum 5.30’da kalkıyorum. 6’da servis alıyor 7’de işbaşı yapıyorum. Akşam 8’de işten çıkıyorum mesai ekleyerek ve 9’da evde oluyorum. Aydınlık hiçbir gün yok pazar günü dışında onu da uykuya harcıyorum. Eskiden bi’ güneş görebiliyorduk şimdi servisi bile göremiyoruz.” dedi, Demirtaş ise “Yetkililerden ricam bu konuda bir şey yapmaları. Sabah güneşini görmemek çok kötü gerçekten. Lütfen saat düzenlemesine geçin.” dedi.



ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN UYGULAMAYI SAVUNAN TAKİPÇİSİNE: "KOMİK BİR SAVUNMA"

Devamında başka bir takipçisi, “Herkes olaya kendi penceresinden bakıyor Özgür Bey! Herkes şahsi düşünüyor. Eski sistemde ise Ankara doğusundan itibaren şu an şikayetçi olanların yaşadıklarını yaşıyor. Yıllarca yaşadılar. O bölgelerde yaşayan insanlarımız bu durumdan gayet memnunlar.” paylaşımı yaptı Demirtaş bunun üzerine, “Ülkenin ekonomisi batıda, ülkenin nüfusu da batıda. Onlar yaşadı şimdi de batı yaşasın diye komik bir savunma mı olur Allah aşkına ya.” dedi.

İLGİLİ HABERLER