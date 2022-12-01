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  • Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş

Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş

CHP'li Sibel Özdemir’in kalıcı yaz saatiyle ilgili sorusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “ülke nüfusunun daha büyük bir bölümünün gün ışığından daha fazla faydalandığını” savundu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 06:03
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Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş

Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün evinden çektiği video ile gündeme getirdiği “karanlık sabahlar” sorununa ilişkin açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in bütçe görüşmelerinde kalıcı yaz saatiyle ilgili sorusuna yazılı yanıt veren Dönmez, bu uygulama ile “ülke nüfusunun daha büyük bir bölümünün gün ışığından daha fazla faydalandığını” savundu.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; Dönmez, “Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise kendisine bu konuda yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.

Aldığı yanıtı değerlendiren Özdemir, “Özellikle gelişme çağında olan çocuklar karanlıkta okula gidiyor. Çalışan kadınlar karanlıkta işe gidip karanlıkta evlerine dönüyor. Bu durum, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atıyor” dedi. Özdemir, “Türkiye de bir an önce yaz-kış saati uygulamasına geçmelidir” çağrısını yaptı.

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