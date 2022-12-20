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"Hiçbir işe yaramayacak" Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Demirtaş, "8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 bin de olsa hiçbir işe yaramayacak" dedi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 23:57
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Ekonomist Özgür Demirtaş asgari ücrete dair önemli bir paylaşım yaptı

''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu ay içinde açıklanması beklenen ve 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. 

Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler.

Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

"YİNE GERÇEK OLACAK"

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 Bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak.

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Alper
21.12.2022 00:20
Geçmişte syni şeyler yasandı, yeni yılda zam yağmuru devam edecek.Iktidar zam sınırı getirsin dr görelim, mesala %10 dan fazla kimse hiçbir şeye zam yapamasın.  
 
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