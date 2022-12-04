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  • Özgür Demirtaş ve Şakkadanak Necmettin arasında büyük kapışma. "Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız"

Özgür Demirtaş ve Şakkadanak Necmettin arasında büyük kapışma. "Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız"

CHP’nin dün vizyon belgesini açıklamasının ardından, sosyal medyada Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve 'Şakkadanak' lakaplı Necmettin Batırel arasında 'Daron Acemoğlu' tartışması yaşandı. Demirtaş, Batırel'e "Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız." dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:17
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Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel arasında 'Daron Acemoğlu' tartışması: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız

Özgür Demirtaş ve Şakkadanak Necmettin arasında büyük kapışma. ''Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız''
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ve para politikaları konusundaki yol haritasını açıkladı. ABD’li yazar ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın aralarında olduğu kişiler tanıtıldı. 

Doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasında dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'yla ilgili bir tartışma yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda 'ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosunu' tanıtmıştı.

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu da danışmanlar arasında yer almıştı. 

Prof. Dr. Acemoğlu'nun kadroda yer alması ve programda konuşması hakkında kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazdı. 

"DARON'UN AYAKKABISININ BAĞCIĞI OLAMAZSINIZ"

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş ise sert tepki gösterdi: 

"Necmettin Bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama yeter.

Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim.

Bu tweet hem ırkçı hem de haddini bilmez bir tweettir. Daron Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla.

Nobel'e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç."

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İsmail
4.12.2022 10:33
Özgür Bey ve Necmettin Bey bence ekonominin son durumunu tekrar bir televizyon kanalında değerlendirse, program rating rekoru kırabilir.  
 
Cumali
4.12.2022 10:32
Sayın Demirtaş, Daron Acemoğluna hakaret olur. Şakkadanak Necmettin e paye vermeyin, Haketmiyor.  
 
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