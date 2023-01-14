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77 yaşındaki hastanı mesanesinden 5 santimetrelik taş çıkarıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, uzun süredir idrar yollarında şikayeti olan 77 yaşındaki bir erkek hastanın, mesanesinden 5 santimetrelik taş çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:14
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Mesanesinden 5 santimetrelik taş çıkarıldı

77 yaşındaki hastanı mesanesinden 5 santimetrelik taş çıkarıldı
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İHA’nın haberine göre; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve idrar yolları şikâyeti ile başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde mesanesinde büyük çaplı taşlar olduğu ve prostat hipertrosfisi tespit edildiği vurgulandı.

Yapılan ameliyat hazırlıklarının ardından opere edilen hastanın mesanesinden 5x6 santimetre, 3x2 santimetre, 2x1 santimetrem, 1x1 santimetre büyüklüğünde toplamda 4 adet taş ve 180 gram ağırlığında prostat çıkarıldığı görüldü.

MESANE TAŞLARI NASIL OLUŞUR

Mesane taşlarının farklı nedenlerle meydana gelebileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gülhan, “Mesane taşları, idrar yaptıktan sonra mesanede kalan konsantre idrarın içeriğindeki minerallerin birleşerek kristalize olmasıyla ortaya çıkar. idrarın mesanenin tamamen boşaltılamaması sonucunda oluşur denilebilir. İdrarın tamamen boşaltılamaması sebepleri arasında prostat büyümesi, mesane boşaltım problemleri, mesanede divertikül ve idrar yolu enfeksiyonları sayılabilir. İdrarınızın konsantrasyonunu azaltmak için günlük sıvı alımınızı arttırmanız, mesanenizi düzenli olarak boşaltmanız mesane taşı oluşumunu engellemenizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu. 

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nihat Gülhan, "Hastamız bize idrar şikayetleri ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın mesanesinde taş ve prostat hipertrofisi tepsi ettik. Bir süredir tedavisi devam eden hastamıza operasyon yapılmasına karar verdik. Prostat ameliyatı ile mesane taşı ameliyatını birlikte başarıyla gerçekleştirdiğimiz hastamız kısa bir sürede sosyal hayatına dönebilecek" dedi. 

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