Mescid'i Aksa içeriden görüntülendi. İsrail polisi namaz için içeri girişe izin vermemişti

Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke ve Medine’den sonra en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ediliyor.

İlk cuma namazı için gelenlere engel

İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gelen Müslümanlar, İsrail polisinin engeliyle karşılaştı. Polis, Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya girişlere yaş sınırlaması getirdiğini duyurdu. 50 yaşın altındaki erkeklerin ve 45 yaşın altındaki kadınların girişine izin verilmedi. Polis, girişe izin verilmeyenlerle tartışan ve tepki gösterenlere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Mescid-i Aksa içerden görüntülendi

Mescid-i Aksa’ya girenlerden biri, içerden çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, Mescid-i Aksa’nın avlusunda ve kubbelerinde fosfor bombalarının izleri görülüyor. Fosfor bombaları, uluslararası hukuka göre sivil yerleşim yerlerinde kullanılması yasak olan kimyasal silahlar olarak tanımlanıyor.