Meşe palamudunun faydalarına inanamayacaksınız!

Meşe ağacının meyvesi palamut olarak bilinir. Palamut iki kısımdan oluşur; biri esas uzun fındığa benzeyen kısımdır ve buna pelit denir, diğeri ise şapka gibi olan bölümdür ve buna da kadeh denir. Yani pelit ağacı diye bilinen ağaç da aslında meşe ağacı. 400 türü bulunan Meşe Palamudunun faydaları öğrenenleri şaşkına çeviriyor. İşte o faydalar.
Kötü Kolesterolü Düşürür
Bağışıklığı Güçlendirir
Şeker Hastalığını Önler
Bağırsakları Çalıştırır
Yaraları İyileştirir
İltihapları Temizler
Vitamin İhtiyacını Karşılar
Cilt Hastalıklarını Önler
ÇAYI NASIL HAZIRLANIR
Hazırlanışı:
Meşe palamudu kabuklarını büyük bir cezveye alın, üzerine sıcak suyu ilave edin.
Ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.
Demlenen çayı süzerek fincanlara aktarın ve her bir fincana 1 çay kaşığı bal ekleyin.
Elde edilen meşe palamudu çayı, kan şekerini dengeleme konusunda çok faydalı olacak…
Malzemeler:
Bal
Sıcak içme suyu
İnce parçalar halinde meşe palamudu kabukları
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