Meşe palamudunun faydalarına inanamayacaksınız!

Meşe ağacının meyvesi palamut olarak bilinir. Palamut iki kısımdan oluşur; biri esas uzun fındığa benzeyen kısımdır ve buna pelit denir, diğeri ise şapka gibi olan bölümdür ve buna da kadeh denir. Yani pelit ağacı diye bilinen ağaç da aslında meşe ağacı. 400 türü bulunan Meşe Palamudunun faydaları öğrenenleri şaşkına çeviriyor. İşte o faydalar.



Kötü Kolesterolü Düşürür

Bağışıklığı Güçlendirir

Şeker Hastalığını Önler

Bağırsakları Çalıştırır

Yaraları İyileştirir

İltihapları Temizler

Vitamin İhtiyacını Karşılar

Cilt Hastalıklarını Önler

ÇAYI NASIL HAZIRLANIR

Hazırlanışı:

Meşe palamudu kabuklarını büyük bir cezveye alın, üzerine sıcak suyu ilave edin.

Ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.

Demlenen çayı süzerek fincanlara aktarın ve her bir fincana 1 çay kaşığı bal ekleyin.

Elde edilen meşe palamudu çayı, kan şekerini dengeleme konusunda çok faydalı olacak…

Malzemeler:

Bal

Sıcak içme suyu

İnce parçalar halinde meşe palamudu kabukları