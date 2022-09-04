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Meşe palamudunun faydalarına inanamayacaksınız!

Bitkisel tedavi yöntemlerine önem veren milyonlarca kişi şu aralar meşe palamudunun faydalarını öğrenmeye çalışıyor. İşte o faydalar ve ayrıntılar...

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:55
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:57
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Meşe palamudunun faydaları

Meşe palamudunun faydalarına inanamayacaksınız!
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Meşe ağacının meyvesi palamut olarak bilinir. Palamut iki kısımdan oluşur; biri esas uzun fındığa benzeyen kısımdır ve buna pelit denir, diğeri ise şapka gibi olan bölümdür ve buna da kadeh denir. Yani pelit ağacı diye bilinen ağaç da aslında meşe ağacı. 400 türü bulunan Meşe Palamudunun faydaları öğrenenleri şaşkına çeviriyor. İşte o faydalar.

Kötü Kolesterolü Düşürür
Bağışıklığı Güçlendirir
Şeker Hastalığını Önler
Bağırsakları Çalıştırır
Yaraları İyileştirir
İltihapları Temizler
Vitamin İhtiyacını Karşılar
Cilt Hastalıklarını Önler

ÇAYI NASIL HAZIRLANIR

Hazırlanışı:

Meşe palamudu kabuklarını büyük bir cezveye alın, üzerine sıcak suyu ilave edin.
Ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.
Demlenen çayı süzerek fincanlara aktarın ve her bir fincana 1 çay kaşığı bal ekleyin.
Elde edilen meşe palamudu çayı, kan şekerini dengeleme konusunda çok faydalı olacak…

Malzemeler:

Bal
Sıcak içme suyu
İnce parçalar halinde meşe palamudu kabukları

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