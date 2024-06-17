Meşhur lisede bir skandal daha patladı. Askılı kıyafet giyen kız öğrenciler mezuniyet törenine almamıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde büyük bir skandal yaşanmıştı. Bazı kız öğrenciler mezuniyet törenine kıyafetlerinin ‘uygunsuz’ olduğu gerekçesiyle alınmayarak kapının önünde bırakılmıştı. Olaya veliler de tepki gösterirken mezuniyetin gerçekleştiği okulun kapısının önde jandarma ekipleri gelmişti.

Mezuniyet töreninden önce okul yönetiminin velilere "Veli İzin Onay Formu" gönderildiği öğrenilmişti. Formda mezuniyet törenine ilişkin kıyafet kuralları belirtilirken vücut hatlarını belli eden kıyafetler ile kısa pantolon, kolsuz gömlek, tişört gibi giysileri kullanamayacakları yazılmıştı.

BAKAN TEKİN “BASİT BİR OLAY” DEDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, büyük tepki çeken skandalla ilgili yaptığı açıklamada tartışmalara neden olan sözler söylemişti. Bakan Tekin, skandalı “Basit bir olay” olarak nitelerken okul müdürünü savunmuştu. Tekin, “Okul müdürümüz gayet mantıklı bir başlangıç yapmış" şeklinde konuşmuştu.

TÜGVA ETKİNLİĞİ İÇİN WHATSAPP GRUBU KURMUŞLAR

Büyük skandalın yaşandığı liseyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Taylan Gülkanat’ın haberine göre, okuldaki bazı öğretmenlerin, öğrencilerin TÜGVA ve İHH gibi vakıfların etkinliklerine katılım sağlaması için bir WhatsApp grubu oluşturdukları öğrenildi.

KATINLARA EK SÖZLİ PUANI VERİLECEĞİ SÖYLENDİ

Öğretmenlerin, öğrencilere bu tür etkinliklere katılım sağlamaları durumunda sözlülerine ek puan verileceğini söyledikleri ileri sürüldü. Söz konusu okulda öğrencilerin AKP mitingine ve toplantılarına götürüldükleri de iddia edildi.

Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Savaş Karabulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bakan Tekin’in yeni nesilleri yetiştirme ile ilgili normların belirlenmesini tarikatlara ve gerici vakıflara bıraktığını belirterek, “EDES, hafızlık uygulamaları yetmezmiş gibi, öğrencileri AKP mitingine götürme uygulamaları ise bölgemizde kaymakamlar vasıtasıyla, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü eliyle yapılan protokollerle sürecin önünü açan bir şekilde uygulanmaktadır” dedi.

Karabulut sözlerine şöyle devam etti:

“Anayasa değişikliği ile yeni rejiminin inşa sürecine hız veren AKP iktidarına ve onun Milli Eğitim Bakanı’na laiklik maddesinin anayasada yer aldığını hatırlatıyor, antilaik bu davranışlara karşı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz”