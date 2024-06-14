Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mezuniyet töreni alınmayan öğrenciler hakkında açıklama

Törene alınmayan kız öğrencilerinin aileleri olaya büyük tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Okul müdürümüz gayet mantıklı bir başlangıç yapmış" diye konuştu. Bakan Tekin daha sonra konunun başka bir yere evrildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuk olduğunu yayında Gebze'de bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan 'uygunsuz kıyafet' olayına ilişkin de soruları yanıtladı.

Bakan Yusuf Tekin, velilere mezuniyet töreninde kimler öğrenciler ile birlikte katılacak diye soran okul müdürünün iyi başlangıç yaptığını söyleyerek ancak konunun tartışma sırasında başka bir yöne evrildiğini söyledi.

Olayın kısa sürede çözüldüğünü belirten Bakan Yusuf Tekin, "Ekranlarda, sosyal medyada olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİ ZAN ALTINDA BIRAKMAYIN"

Öğretmenlerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların gündeme gelmediğini ancak 76 bin okulun içinden bir tanesindeki olayın bütün kitleyi zan altında bıraktığını söyleyen Bakan Tekin kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz konuların ise bakanlıkla paylaşılmasını istedi.

Gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Bakan Tekin "İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor. Sonuçta öğrenciler içeri alındı, mezuniyet töreni yapıldı" ifadelerini kullandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GELEREK MÜDAHALE ETMİŞTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, giysilerinin kıyafet yönetmeliğine uymadığı söylenerek tören alanına alınmamıştı. Okul yönetimi ile öğrenciler ve aileleri arasındaki tartışma büyüyünce bölgeye jandarma ekipleri yönlendirilmişti. Kıyafetleri uygun bulunmayan kız öğrenciler Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle tören alanına alınmıştı.

Olayın ardından Kocaeli Valiliği, 2 eğitim müfettişini kıyafet tartışmaları yaşanan okulda inceleme yapmaları üzerine görevlendirmişti.