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'Mesleki yeterlilik' belgesi zorunlu gelen Valelere düzenleme yürürlüğe giriyor

Park valeleri için 1 Ocak itibarıyla 'mesleki yeterlilik' belgesi zorunlu hale gelecek. Belge almak için 'cinsel saldırı', 'çocukların cinsel istismarı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'fuhuş' gibi suçlar ile 'sarhoşluk' kabahatini işlememe şartı aranacak. 'Psikoteknik test raporu'da istenecek olan valeler, aracın radyosunu açamayacak ve araçtan inmeden önce camları kapatacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:38
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'Mesleki yeterlilik' belgesi zorunlu gelen Valelere düzenleme yürürlüğe giriyor

'Mesleki yeterlilik' belgesi zorunlu gelen Valelere düzenleme yürürlüğe giriyor
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Park valeleri, 'mesleki yeterlilik' belgesi olmaksızın çalışamayacak.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, belge almak için 'cinsel saldırı', 'çocukların cinsel istismarı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'fuhuş' gibi suçlar ile 'sarhoşluk' kabahatini işlememe şartı aranacak.

Milliyet'in haberine göre valelere, yeterlilik belgesi için bir yıl içinde üç sınav hakkı tanınacak. Belge almak için başvuruda bulunacaklar, “cinsel saldırı”, “çocukların cinsel istismarı”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “fuhuş” gibi suçlar ile “sarhoşluk” kabahatini, affa uğramış olsa bile işlememiş olacak, yetkili bir merkezden “psikoteknik test raporu” alacak, en az B sınıfı ehliyet bulunduracak.

Değerlendirme kapsamında valelere yazılı ve performans sınavı yapılacak. Yazılı sınavda yüzde 70 başarılı olan aday, performansa dayalı sınava alınarak becerileri ölçülecek.

PERFORMANS SINAVI OTOPARKA BENZER BİR ALANDA YAPILACAK

Ambulans ve engelli aracı gibi araçları kullanmayacak olan valeler şerit değiştirme, kavşaklardaki dönüşler, sollama yapma, hız kuralları gibi trafik kurallarına hakim olacak. Valelerin, platform sistemli otoparklar gibi teknolojik aksamlar konusunda da yetkinlikleri ölçülecek.

Performans sınavı, otoparka benzetilmiş bir alan üzerinde yapılacak. Belgeli vale adaylarından, acil durumlarda yapması gerekenleri sıralayabilmesi ve müşterilerden şikayet gelmesi halinde yapılması gereken işlemleri tanımlaması istenecek.

YAKA KARTI ZORUNLU, KİLOMETRE TAKİPTE

Mesleki yeterlilik zorunluluğuna göre valeler, aracı peron çizgilerini aşmayacak şekilde park edecek, park edilen aracın radyosunun kapalı olup olmadığını kontrol edecek. Aracın anahtarını güvenlik kurallarına uygun şekilde, çanta, yelek ve anahtar dolabında muhafaza edecek.

Valeler aracı motoru durdurmadan, araç teslim formuyla müşteriye teslim edecek. Hizmet standardına uygun olarak, yüz yüze iletişimle müşteriyi uğurlayacak olan valeler, müşterinin güvenli şekilde park yerinden ayrılmasını sağlayacak. Valeler, iş kıyafeti giyerek tanıtıcı yaka kartı takacak.

Valeler, araç teslim tutanağında, araç sahibinin adı-soyadı, GSM numarası, araç plakası, kabul saati, kilometresi, aracı kabul eden personel ve araçtaki hasar durumu bilgilerine yer verecek. Aracı hareket ettirmeden önce emniyet kemerini takacak olan valeler, araçtan inmeden önce de camları kapatacak, el frenini çekecek, vitesi park konumuna getirecek ve kapıları kilitleyecek.

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