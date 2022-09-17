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  • Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Burak Deniz gece yarısı otelde olay çıkardı. Deniz'in hareketlerinden rahatsız olan Nilperi Şahinkaya masayı terk edince, ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı

Galeri Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:10
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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Oyuncu Burak Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’yla oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana’da olan oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca ortamı gerdi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Tv100’ün haberine göre; Deniz dün gece 02.00 sıralarında otele gitti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

.Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masayı terk etti.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Şahinkaya’ya “S…r git” diye küfür eden Burak Deniz arkasından da “Or…” diye bağırdı.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi’nin arkadaşı girdi. Burak Deniz “Bana mı vuracaksın, vur hadi” diye bağırmaya devam etti.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Çevredekiler hemen Burak Deniz’i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz’in başka bir otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’yi hiç tanımadığı öğrenildi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Olay sonrası Emre Yusufi’nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği öğrenildi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Yaşanan bu olaydan sonra Nilperi Şahinkaya cephesinden hamle geldi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

.Nilperi Şahinkaya dün gece Adana’da yaşanan kavgayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Tv100'ün haberine göre; ünlü oyuncunun avukatı Y. Nail Gönenli yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

“Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.'

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terketmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

17/19
Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

18/19
Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

19/19
Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

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