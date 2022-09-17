Oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırıp otelde olay çıkarttı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfürler etti

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terketmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır.