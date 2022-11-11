Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırmıştı. ''Özürle kapanacak bir konu değil''

'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda gittiği bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı.

Nilperi Şahinkaya, eylül ayında Adana’da Burak Deniz’le yaşadıkları kavgayla ilgili sorular üzerine “Süreç devam ediyor, savcı atandı. Uzun zaman olduğu için ‘Geri adım mı attınız?’ diye soruyorlar ama öyle bir şey yok” dedi ve ekledi:

“Özürle kapanacak bir konu değil bu. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özre ikna olmamak için çok sebebim var, ancak açıklayamam.”

