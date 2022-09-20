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Küfür yağdırmıştı! Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya açıklaması

Oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle Adana'da yaşadığı tartışma için özür diledi. Deniz, "Arkadaşlarımı kırdığım için üzgünüm" dedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:03
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Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi! Küfür yağdırmıştı

Küfür yağdırmıştı! Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya açıklaması
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Dizi çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştı.

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" dedi.

"FİZİKSEL SALDIRI SÖZ KONUSU"

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli ise, Burak Deniz tarafından Şahinkaya ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarını kullanarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür diledi. Oyuncu, ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.

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