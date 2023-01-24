24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Messenger’a yeni özellik yolda. Kullanıcılar sevinecek

Messenger için uçtan uca şifreleme için sunulan özellikler arttı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:57
Takip Et

Messenger’a uçtan uca şifreleme özelliği

Messenger’a yeni özellik yolda. Kullanıcılar sevinecek
+
Aa
-

Facebook Messenger’e uçtan uca şifrelenmiş sohbetler için beklenen güncelleme geldi.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Blog yazısı ile duyurulan yeni özellikler, Messenger'ı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

DAHA FAZLA UYGULAMADA GÖRMEYE BAŞLADIK

Messenger'ın genişletilmiş özelliklerinin anlatıldığı yazıda, uçtan uca şifreleme özelliğinin daha fazla kişiye ulaşmaya başladığının duyurulmasına ek olarak sunulan yeniliklerden de bahsediliyor.

Bunlar arasında; Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde değiştirilebilen sohbet temaları, sohbet emojileri, grup profil fotoğrafları, bağlantılar için ön izlemeler, aktif durum yer alırken aynı zamanda Android taraf için baloncuklar adı verilen arkadaş listenizdeki kişilerin profil fotoğraflarının olduğu daireyi ekleniyor.

Kullanıcılar uçtan uca şifreleme özelliğini kullanmak istiyorsa uygulama içinden açması gerekiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
1
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
2
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
3
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿Görgüsüz kadın milyarder böyle geldi. Kıroyum emme para bende. Bülent Ersoy'un kostümleri gibi
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
7
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Fatih Portakal 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'liyi yerin dibine soktu
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 işçi alacak
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
﻿Mersin Anamur SYDV 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.