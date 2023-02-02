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Facebook'un günlük kullanıcı sayısı belli oldu. İstatistik bilgileri yayınlandı

Günlük kullanıcı sayısı belli olan Facebook geçen yıl aralıktan bu yana kullanıcısını artırdı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:13
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Facebook'un günlük kullanıcı sayısı açıklandı

Facebook'un günlük kullanıcı sayısı belli oldu. İstatistik bilgileri yayınlandı
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En çok kullanıcı sayısına sahip uygulamalardan biri olan Facebook, son zamanlarda gizlilik endişeleri nedeniyle zor günler geçiriyordu. Ancak uygulama bir şeylerin yolunda gittiği ortaya çıktı.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 2 milyara ulaştı.

FACEBOOK'UN GÜNLÜK KULLANICI SAYISI BELLİ OLDU

Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,96 milyar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin uygulamalarındaki güçlü etkileşimden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu yılki yönetim temalarının "verimlilik yılı" olduğuna işaret eden Zuckerberg, daha güçlü ve çevik bir organizasyon olmaya odaklandıklarını ifade etti.

Meta'dan yapılan açıklamada, hisse geri alım yetkisinin 40 milyar dolar artırıldığı açıklandı.

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