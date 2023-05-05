Messi'nin yeşil ekran hilesi yaptığı video ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Bir içecek markası için kamera karşısına geçen Messi'nin yeşil ekran hilesiyle çekilen reklam filmi gündem oldu.

Üzerinde içecek bulunan futbol topuyla şut çeken Messi'nin, daha sonra yere dik düşen şişeyi alarak kameralara poz verdiği videonun kamera arkası ortaya çıktı.

Yeşil ekran hilesiyle çekilen videoyu gören sosyal medya kullanıcıları binlerce kez reklamı paylaştı.

YEŞİL EKRAN HİLESİ NEDİR?

Green screen (yeşil ekran), sinemanın ve genel olarak tüm görsel içerik üretiminin en çok tercih edilen yöntemlerinden biri.

Sağladığı özgürlük ve 'kolay' denebilecek tekniği sayesinde vazgeçilmezlerden biri olan green screen, izlediğimiz tüm o 'inanılmaz' sahnelerin arkasında duruyor.

RONALDOLU REKLAM FİLMİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

2022 Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filmi gündem olmuştu.

Lüks giyim markası Louis Vuitton'un reklam çekimi için kamera karşısına geçen ikilinin fotoğrafı kısa süre içerisinde milyonlarca kez paylaşılmıştı.

4 MİLYONLUK FOTOĞRAF

Instagram'da 500 milyon takipçili Ronaldo'nun ve 375 milyon takipçili Messi'nin paylaştığı fotoğraf 30 dakikalık dilimde 10 milyonun üzerinde beğeni almıştı.

Ünlü Amerikan fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çektiği satranç karesi, yaklaşık 4 milyon 300 bin dolara mal oldu.

Ronaldo'nun Instagram'daki bir post için 2,4 milyon dolar, Messi'nin ise 1,7 milyon dolar aldığı beliritldi.