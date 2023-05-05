Messi özür diledi

Instagram üzerinden açıklama mesajı yayınlayan Messi şu ifadeleri kullandı;

"Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.

Lionel Messi, takımdan izinsiz olarak antrenmana katılmamış ve Suudi Arabistan'a gitmişti. Bunun üzerine yıldız oyuncu 2 hafta kadro dışı bırakılmıştı.

Bu süre zarfında antrenman ve maçlara çıkamayacak Messi'ye maaş kesintisi uygulanacak.