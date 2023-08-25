Messi'ye saha içinde bile özel koruma. Rakipleri müdahale etmeden önce tekrar düşünecek

Editör: Fatma Demirkaya

PSG’den ayrılıp sürpriz bir kararla MLS ekibi Inter Miami’nin yolunu tutan Lionel Messi için ABD’de adeta bir seferberlik ilan edildi.

Arjantinli yıldızın güvenliği için özel bir koruma ordusu tutulurken, bir korumanın kendisini saha dışında olduğu kadar saha içinde de takip ettiği ortaya çıktı.

Lionel Messi için özel tutulan korumanın eski bir ABD deniz piyadesi olduğu belirtilirken kendisinin taekwando ve boks başta olmak üzere dövüş sanatlarında uzan olduğu ifade ediliyor.