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PSG'den Lionel Messi kararı. Takımdan ayrılıyor mu

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek planları belli olmaya başladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:47
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Messş takımdan ayrılıyor mu

PSG'den Lionel Messi kararı. Takımdan ayrılıyor mu
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Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasında birliktelik sona eriyor.

SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK
Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek. PSG'nin halihazıda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.

OKUL KAYDINI YENİLEMEDİ
Lionel Messi'nin karısı Antonella, oğullarının Paris'teki okul kaydını yenilemedi. Bu da Arjantinli yıldızın ayrılık haberlerini arttırdı.

"UTANÇ VERİCİ"
Leo Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.

Thierry Henry, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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