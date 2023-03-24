24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi kariyer rekorunu enfes golle kırdı. Sosyal medyada gündem oldu

Messi kariyer rekorunu enfes golle kırdı. Sosyal medyada gündem oldu

Hazırlık maçında Panama’yı 2-0’la geçen Arjantin’in ikinci golü Messi’den geldi. O gol sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:42
Takip Et

Messi'den enfes frikik golü

Messi kariyer rekorunu enfes golle kırdı. Sosyal medyada gündem oldu
+
Aa
-

Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta iki serbest vuruşta direğe takılan Messi, 89. dakikada fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne ulaştı.

Arjantin'in diğer golünü 78. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Messi, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Sadece Dünya Kupası'ndan sonra değil, Copa America'da da gösterdiğiniz sevgi için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kupa için her şeyimizi vereceğimizi söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcular, başlama vuruşundan önce Dünya Kupası'nın önünde fotoğraf çektirirken, Messi, teknik direktör Lionel Scaloni ve diğer oyuncular ailelerini stada getirdi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna (IFFHS) göre Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan ikinci isim oldu.

38 yaşındaki Portekizli yıldız 800. golünü Aralık 2021'de atmıştı.

MİLLİ TAKIMDA 98 GOLÜ VAR

35 yaşındaki Messi, kariyerinin 17 yılını geçirdiği Barcelona'da 778 maça çıktı ve 672 gol attı.

Arjantinli yıldız, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e katılmasından bu yana Fransız ekibi için 30 gol kaydetti.

Katar'da ilk kez Dünya Kupası'nı kaldıran Messi'nin, buradaki 7 golüyle birlikte milli takım formasıyla da 98 golde imzası bulunuyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
3
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
4
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
5
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
6
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
7
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿Tayyip için seferberlik başlattı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
﻿İzmir'deki sahte fatura operasyonu: 3 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.