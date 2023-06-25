Meta hakkında yasal işlem başlatıldı! Zararlı içeriklerle mücadelede yetersiz kaldı

Editör: Osmancan EROK

Meta’da provokatif din ve ırk söylemlerini içeren sosyal medya paylaşımlarının Facebook tarafında son derece yaygın olduğunu tespit edildi.

Konuyla ilgili araştırma yapan yönetim, Meta şirketinin bu tip zararlı içeriklerle mücadelede son derece yetersiz olduğunu fark etti.

Zararlı içerikler sebebiyle konu yargıya taşındı. Meta hakkında cezaî işlem uygulanacağı aktarıldı.

Malezya hükumet yetkilileri, provokasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Malezya’daki sosyal medya kullanıcıları, ağırlıklı olarak Facebook üzerinde aktiflik gösteriyor. Bu durumun bilincinde olan hükumet, popüler sosyal medya platformunu mercek altına almıştı.

Irkçı söylemler, dini değerleri zedeleyici paylaşımlar ve çevrim içi kumar gibi yasa dışı uygulamaları tanıtan reklamlarla ilgili olarak Meta’yı defalarca uyaran hükumet komisyonu, söz konusu uyarılara karşın alınan önlemlerin yetersiz olduğunu açıklayarak konuyu yargıya taşımaya karar verdi.