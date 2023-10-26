Meta ve IBM'nin geliri üçüncü çeyrekte arttı. Milyarlarca dolar kâr ettiler

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar dolara, IBM'nin geliri de14,8 milyar dolara yükseldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meta ve IBM'nin geliri üçüncü çeyrekte arttı. Milyarlarca dolar kâr ettiler

Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 34,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin aynı döneminde 27,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 164 artışla 11,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 4,39 dolara ulaştı.

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,09 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,05 milyar oldu.

Şirketin çalışan sayısı 30 Eylül itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 24 azalarak 66 bin 185'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, iyi bir çeyrek geçirdiklerini belirterek, Quest 3, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler ve yapay zeka stüdyolarının piyasaya sürülmesi ile yapay zeka ve karma gerçekliği geliştirmek için yaptıkları çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti.

IBM NET KAR AÇIKLADI

Temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklayan IBM'nin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artışla 14,8 milyar dolara yükseldi. IBM 2022'nin üçüncü çeyreğinde 14,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın üçüncü çeyreğinde, 1,7 milyar dolara çıktı. IBM geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 3,54 dolar net zarar eden şirketin bu yılın aynı çeyreğinde hisse başına net karı 1,84 dolar oldu.

İlgili Haberler
Doları Euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın faiz kararını şimdiden duyurdu
Erdoğan Hamas'a 'terörist' demedi. Dolar ve Borsada bugün ne oldu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı