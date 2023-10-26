Erdoğan Hamas'a 'terörist' demedi. Dolar ve Borsada bugün ne oldu

Dolarda sular iyice ısınıyor. Erdoğan'ın Hamas açıklamasının ardından borsa çakılırken, dolar yeni rekorlara yelken açtı. Serbest piyasada hafta başından bu yana yavaş yavaş ilerleyen dolar, faiz kararı öncesi 28,14 lira ile yeni bir rekora imza attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan Hamas'a 'terörist' demedi. Dolar ve Borsada bugün ne oldu

Muhabir:Ersoy Özdem

Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi, borsa çakıldı, dolar rekora koştu. İşte bu açıklamanın ardından borsada yüzde 7'lik düşüş yaşandı. Dolarla ilgili "kırılma" yaşanıbilir iddiaları üzerine ise dolar 28,14 lira ile yeni rekora imza attı. TCMB'nin faiz kararı öncesi haftaya 28 lirayla başlayan dolar ibresini iyice yukarı çevirdi, yeni rekorlara yelken açtı. Dün 28.11 lirayla tamamlayan dolar bugün yeni bir rekora imza attı. Faiz kararı öncesi dolar 28,14 liraya ulaştı. Euro ise yatay seyrediyor. Hafta başı 30 TL'yi geçen euro TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi 29,75 TL'den işlem görüyor.

KIRILMA YAŞANACAK MI?

28 Mayıs'ın ardından değişen ekonomik model ve Batı ülkelerine yönelik ılımlı mesajlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile tersine döndü. Uzmanlar, yarın açıklanacak PPK kararı öncesinde "Altın ve dolar için tarihi bir kırılma yaşanacak" uyarısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerde bağımsız hareket etmesi beklenen merkez bankalarının aksine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda piyasalara yaptığı arka kapı müdahaleleri ile ekonomi dünyasının tepkisini çekmişti.

Özellikle para politikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" teorisini referans alan TCMB, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun ardından 28 Mayıs seçimleri sonrasında Hafize Gaye Erkan başkanlığında yeni bir ekonomik modele gitmişti.

BUGÜN YAŞANANLAR TARİHİ BİR KIRILMAYA NEDEN OLABİLİR

4 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında üst üste faiz artırımına giden ve politika faizlerini yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası, dolar kuru üzerinde herhangi bir dengeleme aracı kullanılmayacağını belirtmiş ve önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu açıklamıştı.

Parasal sıkılaşma sürecinin devam edeceğini açıklayan Erkan'ın konuşmalarından sonra piyasalar, yarın açıklanacak PPK kararında yeni bir faiz artırımına kesin gözüyle bakarken, bugün yaşananların ardından finansal piyasalarda adeta deprem yaşandı...

"ERDOĞAN SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİREBİLİR"

7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları ile başlayan ve İsrail'in haftalardır Gazze'ye yönelik saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı sert açıklamalar, borsada deprem etkisi yaşanmasına neden oldu.

BIST100 endeksi gün içerisinde yüzde 7 değer kaybederken, borsa 2 kez devre kesici uyguladı. Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomi dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atılırken, bütün gözler yarın 14.00'de açıklanacak PPK kararına çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Nuray Tarhan'ın ortaya attığı habere göre; bankacılık sektöründeki kaynaklara bu toplantıda faizlerin pas geçileceğine dair dedikoduların gittiği açıklanmıştı. Türkiye, 28 Mayıs seçimlerinin ardından özellikle uluslararası yatırımcıyı ülkeye çekebilmek için Batı ülkeleri ile yeniden ilişkileri tesis etme yönünde adımlar atarken, sürdürülen ılımlı yaklaşımlar Erdoğan'ın Hamas açıklamaları ile 180 derece değişmiş olabilir.

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