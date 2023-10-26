Doları Euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın faiz kararını şimdiden duyurdu

Piyasaların dilini okuyabilen, doların euroyu bilen ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi tahminlerde bulundu.

Özdemir, "Merkez Bankası pas geçerse ne olur?" başlıklı yazısında, Merkez'in izleyeceği yolu ve ortaya çıkabilecek sonuçları yazdı.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası’nın tarihi kararına açıklamasına saatler var.

Piyasada herkes Merkez Bankası’nın faiz oranını 500 baz puan arttırmasını ve yüzde 35’e çıkartmasını bekliyor.

Bakan Mehmet Şimşek bunun sinyallerini verdi. “Daha gidecek yolumuz var” sözü Merkez Bankası’nın faiz artışına devam edeceğini işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın faiz oranını 35’e çıkartması bekleniyor.

500 ve üstü faiz artışı Mehmet Şimşek’in politikalarının devamı anlamına gelecektir.

Piyasalar daha rahat nefes alacak. Dolardaki agresif yükseliş beklentisi bir ay da olsa ortadan kalkacaktır.

Gelelim “ya arttırmazsa” beklentisine.

Böyle bir olasılık var mı?

Elbette var.

Negatif faiz lobisi başladı mızmızlanmaya ve dahası lobi faaliyetine.

Saray kaynıyor.

Bugüne kadar düşük faizli kredi ile büyük karlar yazan iş dünyası artık medya medya dolaşıp yüksek faizin zararlarını anlatıyor.

En son Nihat Özdemir “bu faizle batarız” dedi.

Aslında Nihat Özdemir’in bu çıkışı örtülü bir tehdit. Faiz arttırmayın uyarısı.

İş dünyası servet transferini sevdi. Ülkede enflasyon yüzde 70 olduğu bir dönemde bankadan yüzde 14 ile kredi kullandılar. Bu para kimin parasıydı?

Dişinden tırnağından üç kuruşu arttırıp tasarruf yapan parasıydı. Bankalardaki vatandaşın parası enflasyonun 50 puan altına bu iş dünyasına transfer edildi.

Biz buna servet transferi diyoruz.

İşte iş dünyası bunun devamını istiyor.

Faizler bütün dünyada artıyor. Bizdeki kadar bağıran isyan eden bir iş dünyası var mı yok!

İşte bu nedenle Merkez Bankası’nın bugün faizleri pas geçmesi demek bu lobinin kazanması, rasyonel yani akılcı politikaların kaybetmesi demek.

Dahası bu Mehmet Şimşek’in tatile çıkartılması anlamına gelecektir. Şimşek’in tatile gönderilmesi doların patlaması ekonomik krizin zirve yapması anlamına gelir. Naci Agbal olayını unutmayın.

Bugün bu olasılığı göz önünde tutarak Merkez Bankası kararını bekleyin.