Meta'dan hayal edileni gerçeğe dönüştüren yeni hizmet! Dengeleri değiştirecek adım

ABD'de sosyal medya şirketi Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini barındıran, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adlı internet sitesini kullanıma sundu.

KAYNAK: AA
Meta'dan hayal edileni gerçeğe dönüştüren yeni hizmet! Dengeleri değiştirecek adım

Yapay zeka yarışında teknoloji devlerinin rekabeti, her anlamda hissedilebilir duruma gelmişken Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Kaliforniya merkezli sosyal medya ve medya holdingi Meta, yapay zekaya dair yeni hizmetini erişime açtı.

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yapay zekayla fotoğraf üretme özelliği sunan, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adlı internet sitesinin kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, "imagine.meta.com" adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin "güvenlik" adımları atıldığı da aktarıldı.

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"DEĞİŞTİRİLME İŞLEMLERİNE KARŞI DİRENÇLİ"

Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara "görünmez damga" eklenerek fotoğrafın "takip edilmesinin" planlandığı anlatılan açıklamada, bu damganın "uyumlu modellerle" tespit edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı "dirençli" olacağı bildirildi.

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