﻿Fikir işçisine en büyük ödül metal işçilerinden

TÜRK-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkanı Pevrul Kavlak dedi ki;

"Pandemiyle birlikte ağırlaşan hayat şartları, giderek artan enflasyon, durgunluk, üretim krizleri, işten çıkartmalar, ölümcül bir virüs gibi önce bize bulaşmaya başladı.

Yeni koşullar herkesten önce emekçileri vurdu. Özellikle örgütsüz işçiler, işlerinden oldu, ücretlerini alamadı.

Olan, yine emekçilere oldu. İşte o zaman örgütlü toplumun ve sendikanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. İşte o zaman ancak birleşirsek, birlikte mücadele edersek kazanacağımızı bir kez daha anladık.

Depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız yaralandı. 2 üyemizi aileleriyle birlikte kaybettik. İskenderun şubemize üye yaklaşık üç bin üyemiz mağdur oldu.

Ülkemiz bir ekonomik krize girmiş her şeyin fiyatı üçe, dörde katlanmış.

Enflasyon almış başını gitmiş ama patronlara, zenginlere hiçbir şey olmamış.

Onlar her zamanki gibi kârlarına kâr katmış.

İşte bakın büyüme rakamlarına, Türkiye 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyümüş. Sermayenin bu büyümeden aldığı pay 52,4'ten 54,5'e yükselmiş.

Çalışanların aldığı pay ise yüzde 31'den yüzde 26,3'e düşmüş.

Dünyanın neresinde böyle adaletsiz bir gelir transferi var?

Dünyanın neresinde sürekli fakirden alıp zengine vermek var?

Dünyanın neresinde birilerine vergi affı gelirken, bizim sırtımıza vergiyi yüklemek var?

Dünyanın neresinde böyle adaletsizlik, haksızlık var? Soruyorum neresinde var?"

Değerli başkan bu sorularına yanıtı ben hemen vereyim:

-21 yıllık AKP iktidarında var,

-Ucube tek adam rejiminde var,

-Türkiye'de var.

"Yaparsa AKP yapar" diyorlar ya aynen öyle yapıyorlar.

21 yıldır emekçileri eziyorlar, fakiri daha da fakirleştiriyorlar.

Zenginleri daha da zengin hale getiriyorlar.

İşçiler, memurlar, emekliler, esnaf, tüccar umurlarında değil.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, onlara olan borcumuzu ödemek için bir fırsattır.

Demokrasimizin ve kardeşliğimizin pekişmesi için bir fırsattır.

Ve cumhuriyetin ikinci yüzyılı, millî gelirden hakça pay almak için.

Emeğin sömürülmediği bir düzen için, vergi adaleti için, örgütlü mücadele ve toplu sözleşme hakkı için velhasıl insan gibi üretmek, hakça bölüşmek ve insanca yaşamak için bir fırsattır…"

İşte bu fırsat da 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren; emekçilerin, emeklilerin önüne gelecek.

İşte ucube tek adam rejiminden de Recep Tayyip Erdoğan'dan da AKP'den de yandaşı MHP'den de Devlet Bahçeli'den de kurtulmak için son fırsattır.

Türkiye'nin her yerinden genel kurul için gelen Türk Metal işçileri, temsilcileri Başkan Kavlak'a büyük sevgi gösterdiler ve yeniden genel başkan seçtiler.

Değerli okurlarım,

Genel kurulun ilk gününün, akşamında, Türk Metal Sendikası'nın, artık gelenekselleşen 5. Emek Dostları Ödül Töreni de yapıldı.

Genel Başkan Kavlak dedi ki;

-"Biz bu zorlu yolları demokrasiden, hak ve özgürlüklerden insan haklarından, barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana olan, kalbi emekçiler için atan bilim insanlarıyla, basın emekçileriyle, aydınlarla birlikte yürümenin onurunu yaşadık."

Bendeniz de Yeniçağ'daki yazılarım ve Flash Haber TV'deki Adalet ve Demokrasi programım nedeniyle jüri tarafından ödüle layık görüldüm.

1993 yılında emekli olurken SSK'dan gelen resmî maaş bordrosunu Türk Metal emekçilerine göstererek dedim ki;

-Keşke Çalışma Bakanı da bu törende olsaydı.

2 yıl sigortasız, 2 yıl çaylak olmak üzere 1969'dan bu yana 54 yıldır ben de fikir işçisiyim.

1993 yılında emekli oldum. Asgari ücretin 2,5 katı emekli maaşı bağlandı. Bugün ise asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorum. Ve hâlâ çalışıyorum.

İktidarlar 30 yıldır emekli maaşımı çalıyorlar…

Salonda çok büyük bir alkış koptu.

Emek Dostları Ödül Töreni'nde;

Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Zeki Erdut'a ve Prof. Dr. Naci Görür'e ödül verildi.

Ulusal basından Sedat Bozkurt, Selçuk Tepeli, Hazal Ateş, Sadettin İnan, Mehmet Akif Ersoy, Fulya Öztürk ve Adem Altan ödüle layık görüldüler.

Sendikacılar; Kemal Özkan, Asilbek Nuralin, Rahime Erdoğan ve Muharrem Aslıyüce'ye emek dostu ödülleri verildi.

Türkiye Taş Kurumu (TTK), Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri (TKİ) ile TOFAŞ arama kurtarma ekipleri de depremzedelere yardıma koşan gönüllüler olarak ödüllendirildi.