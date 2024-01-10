Metal işçilerinden grev kararı

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS), arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal, MESS’in verdiği teklifi kabul etmedi ve işyerlerinde uyarı eylemleri gerçekleştirdi. Resmi arabuluculuk süreci de sonuç vermeyince sendika greve gittiğini ilan etti.

Türk Metal Sendikası, yaptığı açıklamada,

Türk Metal'den yapılan açıklamada şöyle denildi: " Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor.”

MESS’in, 29 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen 6. Oturumda teklifini yüzde 50’ye, 7. Oturumda ise yüzde 60’a çıkardığını belirten Türk Metal Sendikası, ülkenin ekonomik bir darboğazdan geçtiği şu günlerde metal işçilerine reva görülen teklifi kabul etmediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir.” dendi.

11 Ocak 2024 tarihinde MESS sözleşmesinin kapsamına giren bütün işyerlerinde grevin başlayacağı söylenirken, vardiya çıkışlarında protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.