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Bütün kullanıcıları ilgilendiriyor. Meta'da 1 milyondan fazla kişinin verileri çalındı

Facebook'un çatı şirketi Meta'da 1 milyonun üzerinde kişinin verilerinin çalındığı ifade edildi. 400'den fazla zararlı yazılım tespit edildiği açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:05
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Meta'da 1 milyondan fazla kişinin verileri çalındı. 400'den fazla zararlı yazılım tespit edildi

Bütün kullanıcıları ilgilendiriyor. Meta'da 1 milyondan fazla kişinin verileri çalındı
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Meta, bir milyondan fazla kullanıcının şifrelerinin üçüncü taraf uygulamalar tarafından çalındığını duyurdu. Veri ihlali ile ilgili blog hesabından yapılan açıklamalarda App Store ve Google Play üzerinden indirilen zararlı uygulamaların genellikle eğlence odaklı olduğu aktarıldı. Uygulamaların çatı şirketinden yapılan açıklamalarda zararlı yazılımların çoğunlukla Google Play’de olduğu ifade edildi.

META KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta "Bulgularımızı Apple ve Google’a bildirdik ve potansiyel olarak etkilenen kişilerin nasıl güvende kalacakları ve hesaplarının güvenliğini nasıl sağlayacakları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Meta, uygulamayı indirdikten sonra giriş yaparken sadece Facebook şifresini kullanmasını isteyen yazılımların kötü amaçlı olduklarının altını çizdi.

Zararlı yazılımların içeriklerinin genellikle şu şekilde olduğu duyuruldu:

- Kendinizi bir çizgi film karakterine dönüştürmenize izin veren fotoğraf uygulamaları

- Engellenen içeriğe veya web sitelerine erişim sağladığını iddia eden VPN’ler

- Telefonunuzun el fenerini aydınlattığını iddia eden el feneri uygulamaları ve telefona yardımcı programlar

- Burçlar ve fitness takipçileri gibi sağlık ve yaşam tarzı uygulamalar

- Teknoloji platformları tarafından resmi uygulamalarda bulunmayan gizli veya yetkisiz özellikler sağladığını iddia eden iş veya reklam yönetimi uygulamalar

 

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