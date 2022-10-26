26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot

Sarsılmaz'ın Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı'nda tanıttığı Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot, Havada, Karada ve Denizde sloganıyla askeri birliklere destek sağlamak amacıyla üretildi. Fuar'da Sarbot yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:36
Takip Et

Türkiye'nin silahlı robotunun videosu ortaya çıktı. İşte silahlı robot Sarbot

Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot
+
Aa
-

Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı bu yıl İstanbul’da gerçekleşti. Vizyon çerçevesinde Sarsılmaz'ın geliştirdiği yeni ürünler Fuar’da yer aldı.

Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış gücüne katkı sağlamak amacıyla üretildi.

Fuarda ayrıca Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfekleri sektör profesyonelleri buluşturan Sarsılmaz, yeni teknolojik silahı SARBOT ile dünyanın öncü markaları arasındaki yerini aldı. Fuarda tanıtımı yapılan silahlı robot SARBOT, ziyaretçilerden tarafından ilgiyle takip edildi.

7'nci Salon 7B-06A numaralı Sarsılmaz standında, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturan Sarsılmaz, “Havada, Karada ve Denizde” sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibreden silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip oldu.

Savunma sanayi sektörü fuarda piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini sergilemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
7
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot
﻿Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot
﻿Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot
﻿Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi
﻿Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi
﻿Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi
﻿Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini almak istiyor
﻿Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini almak istiyor
﻿Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini almak istiyor
﻿Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
﻿Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
﻿Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.