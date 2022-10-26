﻿Fuar'da tanıtıldı. Türkiye'nin silahlı robotu: Sarbot

Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı bu yıl İstanbul’da gerçekleşti. Vizyon çerçevesinde Sarsılmaz'ın geliştirdiği yeni ürünler Fuar’da yer aldı.

Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış gücüne katkı sağlamak amacıyla üretildi.

Fuarda ayrıca Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfekleri sektör profesyonelleri buluşturan Sarsılmaz, yeni teknolojik silahı SARBOT ile dünyanın öncü markaları arasındaki yerini aldı. Fuarda tanıtımı yapılan silahlı robot SARBOT, ziyaretçilerden tarafından ilgiyle takip edildi.

7'nci Salon 7B-06A numaralı Sarsılmaz standında, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturan Sarsılmaz, “Havada, Karada ve Denizde” sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibreden silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip oldu.

Savunma sanayi sektörü fuarda piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini sergilemeye devam ediyor.