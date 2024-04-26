Ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu orman işçileri tarafından kurtarıldı

Kaynak: AA
Ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu orman işçileri tarafından kurtarıldı
Artvin'in Şavşat ilçesinde ağaçta mahsur kalan ayı yavrusunu, orman işçileri kurtardı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Cirit Düzü mevkisinde bir ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu, orman işçileri tarafından kurtarıldı. Dere kenarındaki ağaca tırmanana ayı yavrusu, suyun yükselmesi nedeniyle aşağıya inemedi. Durumu fark eden köy sakinleri, Şavşat Orman İşletme Şefliği yetkililerine haber verdi. Orman işçileri ve vatandaşlar uzun süre uğraşmalarına rağmen ayı yavrusunu ağaçtan indiremeyince, ağacı kontrollü bir şekilde keserek devirdiler. Ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen ayı yavrusu doğal yaşamına geri salındı.

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