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Meta ve Pinterest'te intihara yönelik içerikler üretiliyor iddiası

Yapılan araştırmalarda Pinterest ve Meta uygulamalarında intihara yönelik içeriklerin yer aldığı ortaya çıktı. Özellikle küçük yaşlardaki kullanıcıları etkileyen içeriklerin uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:27
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Meta ve Pinterest uygulamalarında intihar içerikli yayınlar tespit edildi

Meta ve Pinterest'te intihara yönelik içerikler üretiliyor iddiası
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2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell adlı kız çocuğu intihar etmiş ve hayatını kaybetmişti. Yöneticiler konuyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda Cuma günü son karar verildi. Duruşmada Meta ve Pinterest platformlarının intihara sürükleyen yayınlar yaptığı tespit edildi.

İddialara göre 12 yaşından sonra sosyal medya kullanmaya başlayan Russell, yakın çevresine göre normal bir çocuk çizgisinin dışına çıkmayan bir yaşam sürdürmekteydi.  14 yaşında intihar etmesiyle birlikte geçen süreçte durumun farklı altyapıları olduğu açıklandı. Russell’ın sosyal medya aramaları mahkemeye sunuldu.

Russell'ın babası  Pinterest’ten “Beğenebileceğiniz Depresyon Pinleri”, Instagram hesabında, “İntihar eğilimli bir kızı kim sever?” de dahil olmak üzere düzinelerce rahatsız edici resim ve alıntı içeren “Önemsiz şeyler” başlıklı bir klasör bulduğunu açıkladı.

Duruşmada Meta ve Pinterest platformlarını direkt olarak suçlu olarak gösterilmedi. 

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; ailenin avukatı Oliver Sanders, “Instagram, kelimenin tam anlamıyla Molly’ye fikir veriyor” diyerek Meta’yı suçladı. Diğer yandan Pinterest topluluk operasyonları başkanı Jud Hoffman, Russell isimli gencin platformu kullandığı dönemlerde güvenli olmadığını ve gencin gördüğü materyal için derin pişmanlık duyduklarını belirtti ve aileden özür diledi. 

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