Mete Kalkavan'dan sürpriz karar: Hakemliği bırakıyor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında verilen hakem kararları; her iki kulübün de tepkisini çekmişti. Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmada VAR (Video Asistan Hakem) olarak görev yapan Mete Kalkavan için şok bir iddia ortaya atıldı.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin haberine göre; Mete Kalkavan'ın bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.



SÜPER LİG'İN EN TECRÜBELİ İSİMLERİNDEN

İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.

