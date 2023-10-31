Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Gün geçmiyor ki hakem konuşulmasın.

Verdikleri vermedikleri kararlar ile gündemden düşmüyorlar.

Bu kez durum farklı. Yine hakem ama konu apayrı.

Saç. Evet yanlış okumadınız, bir hakemin saçları.

Mete Kalkavan uzattığı saçları maçların önüne geçmeye başladı.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi erken davrandı. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nu arayıp, “Yahu şu Mete’ye söyleyin saçlarını düzelttirsin. Belki bize düşmez uzun veyahut kısa olması. Ama Beşiktaş maçının ardından medyada gündem olmuş. Biz hakemlerimizin yönetimleri ile konuşulmasını isteriz. Münasip bir dille uyarıver” talimatını veriyor.

İbanoğlu denileni yapıyor ve Mete Kalkavan'ı arayıp durumu bildiriyor.

Kalkavan, “Başkanım Collina’nın saçları yoktu. Ama hiç bu yönü ile gündem olmadı. Benimkiler uzun diye konu yapılıyor tuhaf” şeklinde karşılık veriyor.

İbanoğlu, “Mete’cim iyi hoş diyorsun da bahsettiğin dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen biri. O seviyelere gelin. İstediğiniz gibi şekil yapın” demez mi!

Ortak yol bulunamıyor. Konuşmalar uzayıp gidiyor.

Kalkavan saçlarına kıyamıyor.

Yazık!

Bir bu eksikti. Yeni boş konumuz daha oldu.

Bu olay beni apayrı yere götürdü. Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı, “Mete’nin babası arkadaşım. Ailece tanışıyoruz. Yazlıktan komşuyuz. Çok iyi hoş çocuk. Ama iyi hakem asla değil. Belki başka alanda daha başarılı olabilir. Artist gibi çocuk” diye gazetecilere beyanatta bulunmuştu.

Baltacı yok yere böyle konuşmaz. İşi biraz araladık.

Haydaaa Atilla Mayda!..

Meğer Kalkavan Antonio Banderas hayranıymış. Saç stili bu yüzden mi bilinmez. Tek bilinen Baltacı’nın bunu kastettiği! Ünlü aktör ile Kalkavan saç stili bakalım nasıl sonuçlanacak.

Hatırlayın yakın geçmiş zamanda benzer olay yaşanmıştı.

Eski hakem Fırat Aydınus da bu yolu seçmiş ama MHK’nın uyarı ile saçlar uçmuştu.

Eee sadece kuşlar uçmaz(!) saçlar da uçar. Uçmasın diye direnenler de uçabilir. Taş düşer, ayı çıkar..

Hayatta ne olacağı hiç belli olmaz.

Vallahi başka ülkede yapamam. Öyle robot gibi yaşanmaz. Ne güzel eğleniyoruz. Bunca sıkıntılara rağmen hem de.

Futbol sen sadece futbol değilsin.

Eğlencenin kralısın kralı..

Alkışşşş.