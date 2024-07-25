Meteoroloji 10 il için saat verip uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 10 il için saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ve Karabük'te, akşam saatlerinden sonra ise Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca, bugün öğleden sonra Karaman'da, akşam saatlerinden itibaren ise Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli, Karaman çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise değişiklik olmayacağı ve genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.