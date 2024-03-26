Hatay'da konteyner kent bu kez sele teslim. Depremin vurduğu binlerce insanı şimdi de sel vurdu

Kaynak: DHA
Hatay'da konteyner kent bu kez sele teslim. Depremin vurduğu binlerce insanı şimdi de sel vurdu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonucu, depremzedelerin barındığı konteyner kent sular altında kaldı.

Hatay'da dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağıştan dolayı yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte yollar göle döndü. Bazı konteyner kentler sele teslim oldu.

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Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte tarım arazileri de selden nasibini aldı, bir çok tarım arazisi sular altında kaldı. Su basan konteyner kentlerde AFAD ve Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tahliye çalışması yapıldı.

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TABELALAR DEVRİLDİ

Antakya Şehit Mustafa Sevgi Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle ağacın üzerine devrildiği olayda, araç kullanılamaz hale geldi. Aynı caddedeki kentsel dönüşüm alanının tabelaları fırtına etkisiyle devrildi.

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