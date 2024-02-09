Meteoroloji 15 kent için son dakika açıklaması yaptı. Bu kez fena kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Şubat hava durumu raporunu yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre, yurt genel parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı ilçeleri için de kuvvetli yağış bekleniyor.

SİS, PUS, ÇIĞ TEHLİKESİ…

Sabah ve gece saatlerinde ise pusu ve sis yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

SARI KODLU UYARI:

Meteoroloji 15 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu iller ise şunlar:

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Mersin, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU:

MARMARA

Marmara Bölgesi’nin çok bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Sabah saatlerinde sadece batı kısımlarda sis ve pus bekleniyor.

EGE

Ege bölgesi de arçalı ve çok bulutlu geçecek. Muğla çevrelerinde sağanak bekleniyor.

AKDENİZ

Genel olarak çok bulutlu olsa da aralıklı olarak yğamur ve sağanak tahmin ediliyor. Mersin ve Antalya’da yağış değerlendiriliyor.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde sağanak bekleniyor. Ancak genel olarak parçalı bir hava durumu olacağı bildirildi. Buzlanma ve don da olabilir.

KARADENİZ

Tokat ve çevresinde, Artvin’de yağışlar etkili olabilir. Sis ve pusu da bekleniyor. Çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinde sağanak bekleniyor. Buzlanma ve don olayları gerçekleşebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde sağanak bekleniyor. Yine sis ve pusu olabilir.

10 ŞUBAT CUMARTESİ

9 ŞUBAT CUMA