Kamu harcamaları için parasal sınırlar belli oldu

Kamu harcamalarında sınırlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konuların düzenlendiği belirtildi. Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları açıklandı.

Tebliğe göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince idarenin kasasından yapılacak ödeme tutarı 6 bin 500 lira ile 110 bin lira arasında olacak. Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 4 bin 400 lira ile 3 milyon 300 bin lira arasında belirlenirken, özel bütçeli idareler için avans sınırları 8 bin 600 lira ile 6 milyon 160 bin lira arasında, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 3 ile 195 lira arasında olacak.