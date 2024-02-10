Bugün başlayacak pazartesiye kadar sürecek. Meteorolojiden 21 kent için tehlike uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, toplamda 21 kent için sarı kodlu tehlike uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin son bilgilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ilerliyor. Marmara'da 7 kent için fırtına, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 14 kent için çığ uyarısında bulunarak "sarı" alarm verildi.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

FIRTINA ALARMI VERİLEN İLLER ŞÖYLE:

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli

ÇIĞ ALARMI VERİLEN KENTLER:

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

GENLE HAVA FURUMU İŞE ŞÖYLE:

ANKARA: 15, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu.

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 15, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu.

KONYA: 15, Parçalı bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 13, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.