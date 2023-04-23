Meteoroloji 66 ili uyardı: Sağanak, sel, dolu, fırtına...

Meteoroloji güncel hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Raporda, 66 kent için sağanak yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 66 ili uyardı: Sağanak, sel, dolu, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(23 – 29 Nisan 2023) Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Paylaşılan güncel haritaya göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, İzmir, Antalya, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa dışındaki tüm illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 12.00-23.00 saatlerinde kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya’nın doğusu) ile Giresun’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 66 kente uyarı! Sağanak, sel, dolu, fırtına...

BATI BÖLGELERİNE UYARI

Yurdun batı bölgelerinde yarın 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir’in güney ve doğu, Ankara’nın güney ve batı, Konya’nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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