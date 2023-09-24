Meteoroloji 7 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğusu ile Van çevreleri ile Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı