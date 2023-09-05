Meteoroloji alarm verdi: 2 il için turuncu, 8 il için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken 2 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Muğla için sarı; Kırıkkale ve Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR NEDİR?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.