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Meteoroloji avaz avaz bağırdı. Yarın çok fena bastıracak kimse dışarı çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve uyarılara göre; Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:30
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Meteoroloji avaz avaz bağırdı. Doğu Karadeniz kıyılarına yarın şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji avaz avaz bağırdı. Yarın çok fena bastıracak kimse dışarı çıkmasın
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarındaki illerde yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/metrekare), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/metrekare), Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/metrekare üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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