Meteoroloji fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum, Erzincan ve Bayburt için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

KAYNAK: İHA
Meteoroloji fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, “Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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