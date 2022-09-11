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Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 07:57
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı.

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Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteorolojinin güncel hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, haftanın ilk gününden sonra (12 Eylül Salı günü) sağanak yağış ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını artırması bekleniyor.

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MARMARA 

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Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu. İSTANBUL 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu. KIRKLARELİ 19°C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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AKDENİZ

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık. ANTALYA 25°C, 32°CAz bulutlu ve açık. HATAY 20°C, 31°CAz bulutlu ve açık. ISPARTA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açık. ÇANKIRI 12°C, 35°CAz bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık. KONYA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık.

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BATI KARADENİZ

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Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 12°C, 29°CAz bulutlu. DÜZCE 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu. KASTAMONU 12°C, 31°CParçalı ve az bulutlu. SİNOP 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu.

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EGE

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°CAz bulutlu ve açık. DENİZLİ 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık. İZMİR 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık.MANİSA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

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Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 16°C, 36°CParçalı ve az bulutlu. ARTVİN 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu. SAMSUN 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu. TRABZON 21°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

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DOĞU ANADOLU

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Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor .ERZURUM 9°C, 28°CAz bulutlu ve açık. KARS 7°C, 26°CAz bulutlu ve açık. MALATYA 15°C, 34°CAz bulutlu ve açık. VAN 11°C, 26°CAz bulutlu ve açık. 

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