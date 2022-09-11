Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu. İSTANBUL 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu. KIRKLARELİ 19°C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.