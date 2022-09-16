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Kraliçe II. Elizabeth’in yasını tutan İngiltere’ye meteor düştü. Kraliçenin cenazesini görmek için kuyrukta beklemişlerdi

Dün gece İngiltere ve İskoçya'da korkutan bir manzarayla karşılaşıldı. Büyük boyuttaki bir meteorun Dünya’ya düştüğü bu manzaraya pek çok kişi tanık oldu. Yapılan paylaşımlara göre meteorun Dünya’ya girmesinin ardından ışıkla birlikte bir gürleme sesi duyuldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:22
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Kraliçe II. Elizabeth’in yasını tutan İngiltere ve İskoçya'ya meteor düştü

Kraliçe II. Elizabeth’in yasını tutan İngiltere’ye meteor düştü. Kraliçenin cenazesini görmek için kuyrukta beklemişlerdi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e veda etmek isteyenler İngilizler, kraliçenin naaşının olduğu Londra’daki Westminster Hall’e girebilmek için 11 saat kuyrukta beklemişti. İngiliz hükümeti Kraliçe’ye veda için kuyrukta bekleme süresini ve sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaşmıştı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre bu kez de İngiltere'ye göktaşı düştü. Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre dün gece İngiltere ve İskoçya’daki yüzlerce kişi, büyük boyuttaki bir meteorun Dünya’ya düştüğü bu manzaraya tanıklık etti. Ayrıca İskoçya’daki kişilerin paylaşımına göre meteorun Dünya’ya girmesinin ardından ışıkla birlikte bir gürleme sesi duyulduğu aktarıldı.

Videolarda, uzun bir kuyruğun takip ettiği ve aşağıya doğru inen parlak bir nesne görülmektedir.

İngiltere Meteor Ağı, gökyüzündeki gök cismi hakkında 200’den fazla açık rapor aldığını açıkladı. Bununla birlikte birçok kamera da bu görüntüleri kaydetti.

İlk raporlara göre gök cismi, güneybatıdan İrlanda adasının üzerinden İskoçya’ya doğru ilerledi. Ayrıca bazı görgü tanıkları, cismin Glasgow’un kuzeyine düştüğünü, ancak bir kanıt olmadığını belirtti. Bir başka tanığın ifadesi ise şu şekilde:

“Babamla Dunblane’den akşam 10 civarında geçerken gece gökyüzünde yavaşça yaylandığını gördüm. Turuncu alevli bir kuyruğu olan büyük, yanan yeşil bir toptu. Görmek inanılmazdı. Önce düşen bir uçak ya da helikopter olduğunu düşündük, sonra büyük ihtimalle bir meteor olduğunu anladık.”

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Gök Bilimci
16.09.2022 16:04
evren o kadar büyükki birgün dünyaya doğru en büyük meteor gelse belki tesbiti güç olabilecek böyle bir gece ansızın belkide gündüz gelip dünyaya çarpıp büyük felakete yol açabilecektir  
 
Tozanlı
16.09.2022 15:44
İnşaallah ingiltere bölünürde fitnenin biri yeryüzünden kalkar... Sandığı bekliyoruz 9 ay kaldı...  
 
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