﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.