﻿Meteoroloji saat verip uyardı! Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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